Banca Carige, Tribunale revoca sospensione delle delibere assembleari

Banca Carige

BPER

(Teleborsa) -ha comunicato che il Tribunale di Genova haordinaria dei soci dello scorso 15 giugno, aventi ad oggetto la nomina del consiglio di amministrazione e la rinuncia transattiva all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori.Il provvedimento di sospensione, che aveva impedito al CdA di approvare la semestrale, era stato emesso su ricorso dell'azionistaLa banca "l'emissione del citato provvedimento, che consente la ripresa dell'attività del consiglio di amministrazione in vista dei prossimi impegni gestionali e strategici", si legge in una nota. Lo stop del Tribunale rischiava infatti di essere un ostacolo all'integrazione della banca ligure inBanca Carige, conclude la nota, "" in merito all'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 e del progetto di fusione per incorporazione in BPER.