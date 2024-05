algoWatt, CdA delibera di depositare ricorso per la liquidazione giudiziale

algoWatt

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, GreenTech Company quotata su Euronext Milan, ha deliberato didella società, dando mandato al Presidente di sottoscrivere e presentare presso il Tribunale di Milano tale ricorso.algoWatt informa che tali delibere sono state assunte, che aveva manifestato interesse all'operazione. In ragione di tale circostanza, il professionista indipendente ha ritenuto di considerare il piano non asseverabile e conseguentemente non omologabile.Pertanto, entro il termine prescritto dal, non è stata depositata né una proposta definitiva di concordato preventivo né una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.Il CdA, di conseguenza, ha ritenuto opportuno - ricorrendone i presupposti di legge e- depositare il ricorso avente ad oggetto la richiesta in proprio di apertura della liquidazione giudiziale, da depositarsi unitamente alla società Italeaf.