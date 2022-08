Corte dei conti, approvata la gestione 2020 dell'Enea

(Teleborsa) - Laha approvato la relazione sulla gestione 2020 dell', ente di diritto pubblico operante nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica e della prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.Nel 2021, Enea – fa sapere la Corte di conti in una nota – ha adeguato il proprio statuto in virtù del passaggio dei poteri di indirizzo e vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della Transizione ecologica. L'Agenzia è stata autorizzata a istituire la fondazione di diritto privatosottoposta alla vigilanza del Mise, che ha versatoistituito nello stesso anno per favorire il passaggio delle nuove conoscenze dall'ambito della ricerca scientifica a quello del mercato."Il– evidenzia la Corte – è solido, con un avanzo di amministrazione in grado di coprire gli investimenti previsti e un costo del personale pressoché stabile (155.001.350 euro, contro i 154.512.241 del 2019). I versamenti dell'Agenzia al bilancio dello Stato sono stati pari a 1.896.443 euro, con una chiusura in peggioramento dell'esercizio 2020 sul 2019 (entrambi in disavanzo, rispettivamente, di 23.870.777 e 9.404.843 euro), a causa della riduzione delle attività per la pandemia".L'– si legge nella nota – risulta pari a 148.359.822 euro, quello dei residui passivi a 250.993.390. I residui annullati nel 2020 sono, rispettivamente, di 906.707 e 1.688.157 euro, per i residui attivi e passivi. Il risultato di amministrazione è di 677.419.972 euro (rispetto ai 174.530.411 di avanzo del 2019), mentre il saldo di cassa è analogo all'anno precedente (293.850.059 euro).Scende del 37,8% sul 2019 (-11.940.724 euro) il spari a 16.457.000 euro. Anche ilscende del 3,5%, per un importo di 652.428.589 euro rispetto ai 676.299.366 del 2019, dovuto al disavanzo economico d'esercizio.