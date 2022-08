Autorità vigilanza: etichetta UE per benchmark ESG combatte greenwashing

(Teleborsa) - L'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati () crede che la forte crescita del segmento dei benchmark ESG e la coesistenza di approcci divergenti alle metodologie dei benchmark "provocano la frammentazione del mercato interno perché". È quanto si legge nella risposta a una consultazione della Commissione europea riguardante l'uso di indici finanziari. Ad esempio, l'assenza di un'etichettatura chiara solleva interrogativi sull'inclusione di aziende con un impatto ambientale o sociale negativo in questi parametri di riferimento.L'ESMA ricorda che attualmente gli unici requisiti regolamentari applicabili ai benchmark ESG sono i requisiti di informativa previsti dai regolamenti. L'Autorità ritiene però che questi requisiti di informativa "tra i diversi benchmark ESG forniti"."Ladella metodologia di questi parametri di riferimento èe un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori", viene aggiunto. I benchmark sono utilizzati dagli asset manager per scegliere gli investimenti per i clienti, anche se i loro criteri e la loro gestione ha portato ad accuse di greenwashing (termine che indica ecologismo o ambientalismo di facciata).Inoltre, l'ESMA ritiene che l'introduzione di un'etichetta di riferimento ESG da parte dell'Unione europea sarebbe "un". Requisiti di trasparenza rafforzati sulla metodologia contribuirebbero a ridurre le asimmetrie informative tra gli amministratori di indici di riferimento e gli utenti di indici di riferimento e aiuterebbe gli investitori a effettuare una valutazione informata delle affermazioni relative alla sostenibilità dell'indice di riferimento, secondo l'Autorità.