Petrolio in rialzo tra prospettive tagli OPEC+ e accordo sul nucleare iraniano

(Teleborsa) - Il, dopo il calo di circa il 20% registrato negli ultimi due mesi a causa delle preoccupazioni per la crescita globale e un calo della domanda. A spingere le quotazioni è l'idea della Arabia Saudita diper sostenere i prezzi. Secondo alcuni esperti, nonostante la diminuzione dei prezzi, la struttura del mercato e i differenziali di prezzo nel mercato fisico del petrolio indicano una limitazione dell'offerta.Alle 13.00 (ora italiana), i future sul greggiodi ottobre hanno raggiunto i 97,94 dollari al barile, in aumento di 1,46 dollari o dell'1,51%. I future sul greggio statunitensedi ottobre scambiano in calo di 1,69 dollari, o dell'1,87%, a 92,03 dollari al barile.A sostenere il prezzo del greggio nelle ultime ore sono state le indicazioni arrivate dall'Arabia Saudita sul fatto che l'OPEC+ potrebbe intervenire per arrestare il calo dei prezzi, in quantoin questo momento sul mercato.Lasignificano che i futures sono sempre più disconnessi dai fondamentali, ha detto a Bloomberg il ministro del petrolio saudita, il principe. L'OPEC+ ha annullato tutti i tagli alla produzione effettuati durante la pandemia, ma il principe Abdulaziz bin Salman ha suggerito che il cartello potrebbe aver bisogno di inasprire nuovamente la produzione quando si riunirà il mese prossimo per discutere gli obiettivi di approvvigionamento.Prima delle parole di Abdulaziz bin Salman, il greggio aveva esteso le sue perdite per il. Ciò potrebbe portare a undi greggio dal produttore OPEC, che sarebbero un peso al ribasso sul prezzo del petrolio.Parole possibiliste sul raggiungimento di un accordo sono arriate da, l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea. Lacoinvolti nei colloqui sul nucleare iraniano "che mira a salvare l'accordo del 2015. "Ma non ho ancora la risposta degli Stati Uniti, che mi risulta debbano discuterne, e ci aspettiamo di ricevere un responso nel corso di questa settimana", ha dichiarato in un'intervista all'emittente spagnola Tve.L'obiettivo dei paesi coinvolti nei negoziati (i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Germania e l'UE) è, rinnegato dall'ex presidente statunitense Donald Trump tre anni dopo.