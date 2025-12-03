Milano 17:29
43.355 0,00%
Nasdaq 17:31
25.536 -0,08%
Dow Jones 17:31
47.702 +0,48%
Londra 17:30
9.691 -0,11%
Francoforte 17:30
23.682 -0,12%

Bonifiche, partnership strategica Sogin–Sogesid per il risanamento ambientale

Economia
Bonifiche, partnership strategica Sogin–Sogesid per il risanamento ambientale
(Teleborsa) - Questa mattina Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, hanno firmato un Accordo Quadro che rafforza la collaborazione tra le due Societa`, per affrontare con maggiore rapidita` ed efficacia le sfide delle bonifiche, del risanamento e del ripristino ambientale.

La partnership unisce le competenze di Sogin, la Societa` pubblica specializzata nel decommissioning nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi e di Sogesid, la Societa` di ingegneria dello Stato, specializzata in bonifiche aree contaminate, gestione della risorsa idrica e infrastrutturazione ambientale nella Cooperazione internazionale.

Il nuovo Accordo prevede azioni per partecipare insieme a iniziative nazionali e internazionali, che richiedono competenze tecniche avanzate, aumentando la competitivita` delle candidature e la capacita` di intervento su progetti complessi.

E` inoltre prevista la possibilita` di ricorrere in modo diretto a servizi tecnico-specialistici, garantendo rapidita` operativa ed efficienza nell’esecuzione degli interventi.

Con questa intesa Sogin e Sogesid rafforzano il loro impegno condiviso per promuovere la presenza italiana negli interventi di bonifica in campo internazionale.
Condividi
```