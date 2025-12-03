Bonifiche, partnership strategica Sogin–Sogesid per il risanamento ambientale

(Teleborsa) - Questa mattina Gian Luca Artizzu
, Amministratore Delegato di Sogin
, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid,
hanno firmato un Accordo Quadro
che rafforza la collaborazione tra le due Societa`,
per affrontare con maggiore rapidita` ed efficacia le sfide delle bonifiche, del risanamento e del ripristino ambientale.
La partnership unisce le competenze di Sogin, la Societa` pubblica specializzata nel decommissioning nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi e di Sogesid, la Societa` di ingegneria dello Stato, specializzata in bonifiche aree contaminate, gestione della risorsa idrica e infrastrutturazione ambientale nella Cooperazione internazionale.
Il nuovo Accordo prevede azioni per partecipare insieme a iniziative nazionali e internazionali,
che richiedono competenze tecniche avanzate, aumentando la competitivita` delle candidature e la capacita` di intervento su progetti complessi.
E` inoltre prevista la possibilita` di ricorrere in modo diretto a servizi tecnico-specialistici,
garantendo rapidita` operativa ed efficienza nell’esecuzione degli interventi.
Con questa intesa Sogin e Sogesid rafforzano il loro impegno condiviso per promuovere la presenza italiana
negli interventi di bonifica in campo internazionale.