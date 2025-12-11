Petrolio, IEA: riduce previsioni surplus 2026 in scia revisione al rialzo stime domanda

(Teleborsa) -per il 2026 a(-250 mila in meno rispetto alla precedenti previsioni), a fronte di una riduzione dell'offerta e di una crescita più dinamica della domanda. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell', da cui emerge che ladi petrolio dovrebbe registrare un, in un contesto di miglioramento delle prospettive macroeconomiche e commerciali., e che queste, co una revisione al rialzo di 90 mila barili a- spiega LPIEA - rappresentano la, con l'olio combustibile che perde terreno a favore del gas naturale e del solare nella produzione di energia. Nel 2026 le materie prime, con una quota che salirà a oltre il 60% dal 40% del 2025.di petrolio è, estendendo il calo dal record di settembre.ha rappresentato, trainato dacolpiti dalle sanzioni. Le esportazioni di petrolio russo sono diminuite di 420 mila barili al giorno a novembre, il che, unito al calo dei prezzi, ha, 3,6 miliardi di dollari in meno rispetto all'anno precedente. Laglobale di petrolio è stata(+3 milioni di barili al giorno a 106,2 MBG)(+2,4 milioni di barili al giorno a 108,6 MBG).Dopo avera novembre, lasi è attenuata, ma le sanzioni nel primo trimestre del 2026 porranno nuove sfide. Il netto contrasto tra l'aumento delle forniture di greggio e l'inaspettata tensione nei mercati dei prodotti raffinati ha riportato i. Le previsioni di produzione per il 2026 sono state aumentate a 84,4 MBG, con una crescita aumentata a 750 mila barili.Leosservate hanno raggiunto i, attestandosi a. Le scorte si sono accumulate in media a 1,2 MBG nei primi dieci mesi dell'anno.Ilal barile in media su base mensile, attestandosi aal barile a novembre, ile la più lunga serie di perdite in 11 anni.