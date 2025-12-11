Petrolio, IEA: riduce previsioni surplus 2026 in scia revisione al rialzo stime domanda

(Teleborsa) - Si riduce la previsione surplus del mercato petrolifero
per il 2026 a 3,84 MBG
(-250 mila in meno rispetto alla precedenti previsioni), a fronte di una riduzione dell'offerta e di una crescita più dinamica della domanda. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'IEA - International Energy Administration
, da cui emerge che la domanda globale
di petrolio dovrebbe registrare un aumento di 830mila barili al giorno nel 2025
, in un contesto di miglioramento delle prospettive macroeconomiche e commerciali., e che queste prospettive più rosee si estendono al 2026
, co una revisione al rialzo di 90 mila barili a 860mila barili al giorno
. Gasolio e jet/cherosene
- spiega LPIEA - rappresentano la metà degli aumenti di quest'anno
, con l'olio combustibile che perde terreno a favore del gas naturale e del solare nella produzione di energia. Nel 2026 le materie prime petrolchimiche domineranno la crescita
, con una quota che salirà a oltre il 60% dal 40% del 2025.L'offerta globale
di petrolio è diminuita di 610mila barili al giorno a novembre
, estendendo il calo dal record di settembre. L'OPEC+
ha rappresentato oltre i tre quarti del calo totale
, trainato da Russia e Venezuela
colpiti dalle sanzioni. Le esportazioni di petrolio russo sono diminuite di 420 mila barili al giorno a novembre, il che, unito al calo dei prezzi, ha ridotto i ricavi a 11 miliardi di dollari
, 3,6 miliardi di dollari in meno rispetto all'anno precedente. La crescita dell'offerta
globale di petrolio è stata ridotta di 100 mila barili al giorno nel 2025
(+3 milioni di barili al giorno a 106,2 MBG) e di 20 mila barili al giorno per il 2026
(+2,4 milioni di barili al giorno a 108,6 MBG).
Dopo aver interruzioni impreviste delle raffinerie
a novembre, la tensione nei mercati dei prodotti raffinati
si è attenuata, ma le sanzioni nel primo trimestre del 2026 porranno nuove sfide. Il netto contrasto tra l'aumento delle forniture di greggio e l'inaspettata tensione nei mercati dei prodotti raffinati ha riportato i margini di raffinazione ai livelli visti dopo l'invasione russa dell'Ucraina
. Le previsioni di produzione per il 2026 sono state aumentate a 84,4 MBG, con una crescita aumentata a 750 mila barili.
Le scorte globali
osservate hanno raggiunto i massimi quadriennali a ottobre
, attestandosi a 8.030 milioni di barili
. Le scorte si sono accumulate in media a 1,2 MBG nei primi dieci mesi dell'anno.
Il prezzo del greggio del Mare del Nord è sceso di circa 1 dollaro
al barile in media su base mensile, attestandosi a 63,63 dollari
al barile a novembre, il quinto calo mensile consecutivo
e la più lunga serie di perdite in 11 anni.(Foto: Raimond Castillo / Pixabay)