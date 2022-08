Ping An, utile in aumento nel primo semestre 2022

(Teleborsa) -, colosso assicurativo cinese, ha raggiunto undel 20,4% nella, con un utile operativo attribuibile agli azionisti della società madre in aumento del 4,3% anno su anno a 85.340 milioni di yuan. L'utile netto ha raggiunto 71.676 milioni di yuan, mentre l'della società madre è aumentato del 3,9% anno su anno a 60.273 milioni di yuan (circa 8,8 miliardi di euro). Ciò ha battuto la stima media degli analisti di 52,8 miliardi di yuan.Ping An pagherà undi 0,92 yuan (circa 0,13 euro) per azione in contanti, con un aumento del 4,5% anno su anno.Il presidente Peter Ma è stato cauto riguardo alle prospettive: "Rimarrannonella seconda metà del 2022. Di fronte a sfide difficili, dobbiamo ancora fare molta strada nella riforma e nell'innovazione".