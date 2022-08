Disability Card, Inps: semplificato e potenziato servizio

(Teleborsa) -ha semplificato le procedure per allegare la foto conforme al rilascio della carta europea dellae ha realizzato un servizio sms ed e-mail dedicato per facilitare la relazione tra l'Istituto e l'utente. Lo ha comunicato l'Istituto.La procedura richiesta per allegare la foto consente ora all'utente di operare con facilità. "Infatti, oltre al percorso guidato messo a disposizione del cittadino per completare l'iter di presentazione della domanda, il servizio consente di ritagliare automaticamente la foto allegata per rispettare i requisiti di conformita' richiesti", si legge nella nota.Grazie "ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale adottati, il sistema è in grado di verificare ed elaborare automaticamente la foto allegata rendendola immediatamente compatibile con gli standard tecnici previsti al fine di migliorare la qualita' del processo".L'Istituto ha, inoltre, predisposto misure in grado di monitorare i tentativi non completati di inoltro della domanda da parte dell'utente, e di consigliare, mediante l'invio di unail miglior percorso nel nuovo tentativo di presentazione della domanda.L'Inps invia anche unaper avvertire gli utenti in caso di: domanda non accolta a seguito dell'istruttoria automatica; domanda non accolta a seguito dell'istruttoria a carico della sede territoriale competente; stampa e spedizione della carta; carta non stampabile per non conformita' della foto allegata; consegna impossibile (indirizzo sconosciuto, soggetto trasferito, soggetto non trovato, ecc.).La domanda per ottenere la disability card può essere presentata direttamente dal cittadino oppure avvalendosi, tramite delega, di associazioni rappresentative delle persone con disabilità autorizzate dall'Inps all'uso del canale telematico (Anmic, Ens, Uic, Anffas).