Scuola, Udir ai dirigenti: "Dal 1° settembre nuove responsabilità, attivare scudo penale"

(Teleborsa) -, in aggiunta al dibattito sull'impiego delle risorse del PNRR, sono stati al centro dell'attenzione delorganizzato dala Roma, rivolto ai Dirigenti scolastici in servizio, ai Dirigenti di prossima immissione e agli aspiranti Dirigenti, oltre che ai Dsga.I lavori sono stati aperti dal, il quale ha esordito "chi dirige un istituto scolastico non può diventare il capro espiatorio delle mancate scelte della politica".Ilha messo il punto anche sul- "non è possibile che un preside abbia una scuola autonoma libera vicino casa ma siccome quella scuola è sottodimensionata dell'assurda spending review approvata con il DPR 81 del 2009, questo Dirigente debba invece essere assegnato ad un istituto scolastico situato a 500 chilometri da casa" - ePacifico ha ricordatodei dirigenti scolastici, in particolare, che hanno costretto il sindacato a presentare, anche per migliorare la ricostruzione di carriera, sottoposta alla cosiddetta 'temporizzazione' la cui entità di anni pregressi riconosciuti danneggia non poco il dirigente stesso.In occasione dell’attinenti la sicurezza, sonoche incomberanno sui capi d’Istituto dal 1° settembre, tra cui l’obbligo di preparare il Protocollo COVID-19 per l’A.S. 2022/2023, indispensabile e perentorio per l’avvio delle attività didattiche.Per questo Udir ha messoper attivare lo scudo penale al tempo del Covid e rispettare le norme in tema di appalti.