Successo della Rome Startup Week 2024: a maggio l'edizione 2025

(Teleborsa) - Si è. Scioperi e maltempo non hanno fermato giovani imprenditori, fondi di Venture Capital e Business Angel, dirigenti di grandi aziende, speaker internazionali e studenti che hanno riempito il: sono arrivati in 3000 per partecipare al Festival Internazionale dove la tecnologia e le imprese innovative ispirano i futuri leader del mondo.Organizzata ilinsieme ala manifestazione, cheha l’obiettivo di raccogliere nella Capitale il meglio dell’Italia e del bacino del Mediterraneo intorno all’Industria dell’Innovazione e favorire l’adozione di modelli e mentalità vincenti per l’economia e la società italiana. Oltresi sono alternati sui 3 palchi dell’evento al quale hanno partecipato numerose Scuole Superiori della Capitale. Massiccia anche la presenza degliche hanno potuto incontrare le Startup e svolgere attività di placement. Molti di loro hanno anche lavorato come volontari: a tutti verrà inviato a casa un attestato di partecipazione per la richiesta dei crediti formativi."La nuova edizione della RSW ha portato valore a chi ha partecipato con connessioni, relazioni e visione" - dice- "abbiamo la responsabilità di continuare a migliorare perché questo evento, completamente in inglese, produca sensibilità e consapevolezza sul ruolo delle imprese innovative e dell’economia del futuro: Startup, Venture Capital, Open Innovation devono essere il perno dellaper invertire il trend drammatico della perdita dell’industria e dei talenti e del crollo demografico"."Siamoche tornava in una forma completamente rinnovata e inclusiva dopo gli anni del Covid"– aggiungono gli organizzatori della manifestazione - "siamo riusciti a organizzare un evento per l’ecosistema italiano delle Startup portando al Gazometro imprenditori, speaker internazionali e giovani visionari italiani, i, anziché emigrare all’estero, per fare impresa. Non abbiamo dimenticato gli studenti Universitari e degli Istituti Superiori: con il Progetto Scuola li abbiamo coinvolti cercando di ispirare il loro percorso professionale e di vita".