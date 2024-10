Olidata, presidente indagato. AD: rinnovo solidarietà e confido in capacità azienda

Olidata

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha preso atto del contenuto del decreto di perquisizione e sequestro dell'Autorità Giudiziaria (che ha riguardato alcuni dispositivi informatici e telefonici), dando immediatain merito agli appalti in essere e/o in precedenza aggiudicati oggetto delle indagini, nonché un audit sul funzionamento dei presidi.Olidata spiega che l'Autorità Giudiziaria ha disposto la perquisizione della sede della società, la quale, congiuntamente ad altri soggetti economici, è stata sottoposta ad accertamenti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti."Rinnovo la miae confido nelle capacità dell'azienda - ha commentato l'- Insieme ai miei colleghi, stiamo lavorando senza sosta per raggiungere i nostri obiettivi, come abbiamo sempre fatto".La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha in corso una indagine in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione pernell'ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni, bandite da Sogei, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa.