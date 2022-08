Mondadori, Intesa conferma TP e Buy su outlook positivo

Intesa Sanpaolo

Mondadori

(Teleborsa) -ha confermato a 2,7 euro per azione ilsu, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, mantenendo anche ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del secondo trimestre del 2022, che secondo gli analisti hannodell'azienda agli attuali rischi macro e inflazionistici.Viene sottolineato che, nella call con la comunità finanziaria, il management ha fornito un, nel complesso ha confermato la propria guidance 2022 e ha fornito un commento preliminare sul 2023, affermando che, allo stato attuale, non si aspettava un altro importante aumento del costo della carta rispetto al livello medio che dovrebbe essere raggiunto nel 2022, per il quale si ipotizza una riduzione nel secondo semestre rispetto al primo. Inoltre, ha affermato cheIntesa Sanpaolo ribadisce l'opinione secondo cui Mondadori ha un, poiché viene scambiato a un EV/EBITDA di 5,3-4,4x nel 2022-23 rispetto ai peer del mondo dei libri a 8,8-8,3x."A differenza degli anni passati, ora uno sconto così forte è visibile anche sui multipli P/E Adjusted (51%-55% nel periodo 2022-23) - si legge nella ricerca - Al nostro prezzo target, Mondadori ridurrebbe lo sconto sui peer a circa il 15%-20% su EV/EBITDA e 23%-28% su adj. P/E nel 2023. L'(6,1%-7,3% nel periodo 2022-23) supporta anche la nostra raccomandazione Buy".