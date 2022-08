Seagate Technology paga il taglio della guidance

Seagate Technology

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titoloche passa di mano in perdita del 3,40%.Il produttore di memorie ha tagliato le stime sul primo trimestre: isono attesi ora tra 2 e 2,2 miliardi di dollari contro il range di 2,35-2,65 miliardi indicato nella precedente guidance. L'è visto più basso rispetto alle previsioni fissate a 1,20 dollari per azione.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65,5 USD con area di resistenza individuata a quota 68,21. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 63,95.