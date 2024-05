Mercato americano positivo su speranza per taglio tassi Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 38.852 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,03% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 5.181 punti. In rialzo il(+1,13%); sulla stessa linea, sale l'(+1,09%).Gli investitori hanno confermato il sentimento rialzista del mercato di venerdì, quando gli ultimi dati sulle basta paga non agricole hanno mostrato che la crescita dell'occupazione è stata inferiore alle aspettative in aprile e la disoccupazione è aumentata. I risultati hanno attenuato le preoccupazioni che l'economia fosse troppo calda e hannoIn buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,48%),(+1,39%) e(+1,17%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,47%),(+1,75%),(+1,69%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,79%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,77%),(+3,78%),(+3,42%) e(+3,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,09%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,47%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,27 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 208K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 77 punti; preced. 77,2 punti).