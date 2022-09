Energia, G7: via libera al price cap sul petrolio russo

(Teleborsa) - I ministri delle finanze delhanno approvato ilche prevede di fissare unche proviene dalla. "Confermiamo la nostra comune intenzione politica di finalizzare e attuare un divieto globale di servizi che consentono il trasporto marittimo di petrolio russo e prodotti petroliferi a livello globale", hanno spiegato i ministri in un comunicato. "La fornitura di tali servizi sarà consentita solo se il petrolio sarà acquistato alo al di sotto di tale prezzo ("price cap") determinato daun'ampia coalizione di Paesi che aderiscono al tetto e lo attuano", prosegue il comunicato.L'intenzione dei ministri è quella di attuare il tetto in linea con la tempistica dellesul petrolio russo che partono il. Per il momento i ministri non fissano i confini del tetto, che verrà fissato da tutta la coalizione che lo applicherà, sulla base di input tecnici. "Ilsarà comunicato pubblicamente in modo chiaro e trasparente", hanno concluso i ministri."Accordo al G7Finance per un tetto al prezzo del petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell'intera area G7. Ora allargare il sostegno europeo e globale al price cap. Contro gli extra profitti destinati alla guerra e per ridurre i prezzi dell'energia", ha commentato la notizia il Commissario europeo per gli Affari economici,. Per Gentiloni l'appoggio del G7 al tetto al prezzo del petrolio russo "è un passo importante verso: negare i ricavi della Russia per finanziare la brutale guerra di Putin contro l'Ucraina e far pressione al ribasso sui prezzi globali dell'energia"."Lafarà pienamente la propria parte lavorando per raggiungere l'unanimità tra i nostri 27 stati membri per attuare questa misura nell'Ue", ha aggiunto.