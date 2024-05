Convergenze, EnVent conferma target price e Outperform

Convergenze

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, mantenendo anche ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 130%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2023 e l'andamento del business nel primo trimestre 2024.Gli analisti scrivono che negli ultimi tre anni il settore energetico è stato alle prese con una volatilità dei prezzi senza precedenti che ha avuto un impatto sull'intero settore e sulla redditività delladi Convergenze. Laha invece mantenuto la sua traiettoria di crescita. Guardando al futuro, il management prevede un miglioramento sequenziale del margine nella BU Energia, anche in un contesto di potenziali difficoltà geopolitiche. Per la BU TLC è previsto il proseguimento dell'espansione dell'infrastruttura FTTH. Ladiventerà operativa nel secondo semestre.Facendo leva sull'integrazione verticale unica di Convergenze nei settori TLC ed Energia, le iniziative di, la ricerca diin nuovi servizi a valore aggiunto e le operazioni dirimangono strategiche.EnVent ha aggiunto il 2026 alle proiezioni e preso in considerazione ilman mano che il mercato si normalizza. Prevede inoltre un percorso di crescita continua nella BU TLC e un primo contributo da parte della neonata BU Media & Content.