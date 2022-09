Modesto recupero per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,46%), positiva la giornata per Softlab

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino milanese

Rai Way

Ftse SmallCap

Softlab

Giglio Group

(Teleborsa) - Andamento moderato per il, che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'che ha chiuso sottotono.Ilha aperto a 7.487,6, in recupero dello 0,46% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'registra un decremento dello 0,40% a 284.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,62%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo del 2,60%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,15%.