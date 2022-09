Twitter, azionisti approvano offerta Musk. Ora parola al tribunale

Twitter

Tesla

(Teleborsa) - Gli azionisti di, nel corso di un'assemblea straordinaria, hannopresentata lo scorso aprile da, numero uno di. Si tratta di un passo formale per finalizzare l'accordo, sul quale però si pronuncerà un tribunale a ottobre.Musk a luglio ha dichiarato di voler annullare l'accordo, sostenendo che Twitter non rappresenti correttamente la propria base di utenti e il numero di bot e account di spam. Twitter ha negato queste accuse eper costringerlo a completare l'acquisizione.Il voto degli azionisti ha fatto seguito allaresa oggi davanti al Senato statunitense del, l'ex capo della sicurezza del social network che ha denunciato falle nel sistema di protezione dei dati."La gestione non sicura dei dati dei suoi utenti da parte di Twitter e la sua incapacità o riluttanza a rappresentare in modo veritiero i problemi al suo consiglio di amministrazione e alle autorità di regolamentazione hannoamericano e la sicurezza nazionale americana", ha affermato Zatko nel corso dell'audizione.