Il 500° lancio di Starship, Musk: "Un nuovo mondo su Marte è ora possibile"

(Teleborsa) - "Starship
è la differenza tra essere una civiltà multiplanetaria o rimanere limitati a un solo pianeta". E' quanto affermato dal miliardario statunitense Elon Musk
al raggiungimento del 500° lancio
effettuato dai razzi riutilizzabili della sua società attiva nell'aerospazio, per il volo del satellite Sentinel-6B
nella notte del 17 novembre, concluso con l’atterraggio del Falcon 9 alla base LZ-4.
Per Musk, la riutilizzabilità dei vettori
rappresenta un passaggio essenziale per ridurre drasticamente i costi
di accesso allo spazio, accelerare l’espansione di infrastrutture come Starlink e sostenere un nuovo modello di esplorazione. Dal primo riutilizzo nel 2017, questa tecnologia consente oggi risparmi fino all’80%
rispetto ai lanci tradizionali.
I 500 lanci realizzati
finora hanno permesso di trasportare in orbita esperimenti scientifici
dedicati allo studio di malattie cardiache, dermatologiche, ossee e oncologiche, oltre a nuove tecnologie
successivamente applicate sulla Terra. I razzi riutilizzabili hanno reso possibile anche la messa in orbita di satelliti
per l’osservazione terrestre, sistemi meteorologici e infrastrutture globali per la connettività
. Diverse missioni con equipaggio hanno inoltre coinvolto astronauti
internazionali.
Guardando al futuro, Musk ricorda che "realizzare un razzo orbitale completamente riutilizzabile è una delle sfide più difficili di tutti i temp
i. Se ci riusciamo, la coscienza e la vita come la conosciamo potranno estendersi ai pianeti e alle stelle".Molte delle idee sostenute da Musk,
inizialmente considerate visionarie, sono oggi realtà operati
ve: tra queste, proprio la riutilizzabilità dei razzi. Il traguardo del 500° lancio conferma la direzione indicata da Musk verso uno spazio più accessibile e verso un futuro in cui l’umanità possa realmente aspirare a diventare multiplanetaria.