Il 500° lancio di Starship, Musk: "Un nuovo mondo su Marte è ora possibile"

(Teleborsa) - "è la differenza tra essere una civiltà multiplanetaria o rimanere limitati a un solo pianeta". E' quanto affermato dal miliardario statunitenseal raggiungimento deleffettuato dai razzi riutilizzabili della sua società attiva nell'aerospazio,nella notte del 17 novembre, concluso con l’atterraggio del Falcon 9 alla base LZ-4.Per Musk, larappresenta undi accesso allo spazio, accelerare l’espansione di infrastrutture come Starlink e sostenere un nuovo modello di esplorazione. Dal primo riutilizzo nel 2017, questa tecnologia consente oggirispetto ai lanci tradizionali.finora hanno permesso didedicati allo studio di malattie cardiache, dermatologiche, ossee e oncologiche, oltre asuccessivamente applicate sulla Terra. I razzi riutilizzabili hanno reso possibile anche laper l’osservazione terrestre, sistemi meteorologici e. Diverse missioni con equipaggio hanno inoltreinternazionali.Guardando al futuro, Musk ricorda che "realizzare uni. Se ci riusciamo, la coscienza e la vita come la conosciamo potranno estendersi ai pianeti e alle stelle".inizialmente considerate visionarie,ve: tra queste, proprio la riutilizzabilità dei razzi. Il traguardo del 500° lancio conferma la direzione indicata da Musk verso uno spazio più accessibile e verso un futuro in cui l’umanità possa realmente aspirare a diventare multiplanetaria.