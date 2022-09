Inail-AdR: siglato protocollo per salute e sicurezza sul lavoro

(Teleborsa) -hanno siglato questa mattina,un protocollo per lache avrà durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel 2026 (PNRR).Obiettivo - spiega la nota - l’esecuzione di attività congiunte per la diffusione della cultura della prevenzione e il miglioramento della gestione di salute e sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei soggetti istituzionali competenti. Il protocollo è stato siglato dalrappresentate daADR - si legge - si attiverà per lache nasceranno dall’intesa in un’ottica di miglioramento continuo del sistema aeroportuale. Gli importanti investimenti che la società di gestione aeroportuale sta portando avanti nel campo delle infrastrutture e dell’ammodernamento dei servizi e dei processi produttivi verso le nuove frontiere energetiche, tecnologiche e di sostenibilità sociale, richiede di moltiplicare le iniziative di prevenzione degli infortuni. A questo scopo l’Inail promuove azioni mirate per supportare le aziende e i grandi gruppi, a partire dalla progettazione della fase operativa degli investimenti. Questa modalità di intervento è destinata a diventare"L'intesa siglata oggi segnasegue per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in particolare il protocollo prevede una forte collaborazione nell'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologie più avanzate per migliorare la sicurezza, dunque, dice il Presidentesono temi centrali per AdR - ha sottolineato l'Ad- nel più ampio piano di sostenibilità, welfare ed attenzione alle persone.Gli obiettivi sono ridurre, tendendo allo zero, il tasso d'infortuni in aeroporto, facendo leva anche su nuove soluzioni innovative e tecnologiche, e trasmettere la cultura della sicurezza anche a chi lavora con noi".Per"i gruppi industriali che hanno successo sono quelli che lavorano meglio sulla qualità e la sicurezza del lavoro: in questo senso Fiumicino, per Inail,ha pertanto più dimensioni. La partnership con i grandi gruppi industriali spinge in avanti infatti la linea di frontiera sulla cultura e la sicurezza del lavoro, studiando ancheGli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo prevedononei luoghi di lavoro, la progettazione di programmi di formazione del personale e la sperimentazione di soluzioni innovative ad alto valore tecnologico per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Per queste ultime potranno avere un ruolo centrale i progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso ladello studio di materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, come gli esoscheletri collaborativi. Sono previste, inoltre, la progettazione e implementazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo.L’impegno di- conclude la nota - nell’ambito della salute e sicurezza ha valso agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino numerose certificazioni e riconoscimenti internazionali tra i quali: l’Airport Health Accreditation per gli anni 2020 e 2021, l’Airport Health Measures Audit nel 2020, il Biosafety Trust Certification di RINA nel 2020, al termine di un’attenta istruttoria sulle misure di contenimento della pandemia, e il Covid-19 Skytrax Airport Rating 2020, che ha assegnato al Leonardo da Vinci 5 stelle a livello globale in base all’efficienza delle procedure adottate. Tutte le società del Gruppo hanno ottenuto negli anni e mantengono nel tempo le certificazioni ISO 45001 dei propri Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro".