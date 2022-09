Relatech acquista il 75% di Fair Winds Digital

Relatech

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan annuncia di aver. Il prezzo per l’acquisto della Partecipazione è pari a, corrisposto interamente in denaro.Fair Winds, con sede a Roma,nella progettazione, nel roll-out e nella maintenance di, con l’obiettivo finale di gestire reti complesse, infrastrutture e stabilimenti industriali in modo efficiente, sicuro e veloce."L’ingresso di Fair Winds Digital all’interno del Gruppo Relatech consente di ampliare l’offerta nelle aree dell’IoT edge computing e Digital Twins, attraverso la piattaforma proprietaria della società denominata IoT Catalyst e sfruttando le sinergie con la Società del Gruppo EFAAutomazione", spiega, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech."L’acquisizione - aggiunge - ci consentirà di potenziare ilin settori di mercato in cui è già presente con un portfolio clienti storici in ambiti quali,, di aprirsi al settore delle Smart City e di allargare la propria presenza sul territorio nazionale con una nuova sede di riferimento a Roma".Le quote rappresentative ildel capitale sociale verranno, una volta perfezionatele procedure di liberazione delle stesse, per un controvalore diL’accordo prevede, inter alia, alcune pattuizioni parasociali volte a garantire la nomina di Michael Prisco e Valerio Sinisi, rispettivamente, adAmministratore Delegato ed a Consigliere Delegato di Fair Winds.