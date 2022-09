Net Insurance, AM Best conferma rating bbb- con outlook stabile

Net Insurance

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che l'agenzia di rating, in sede di revisione annuale, hae il financial strength rating pari a "B+ (good)."In uno scenario come quello che stiamo vivendo, dove i fattori macroeconomici presentano pervasivi elementi di incertezza, la piena conferma del rating da parte di AM Best rappresenta senza dubbio", ha commentato Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance.