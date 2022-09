Sanlorenzo acquista azioni proprie

Sanlorenzo

l’azienda leader nel settore della nautica di lusso

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022, ha comunicato che, tra il 12 e il 16 settembre 2022,complessivamenteal prezzo medio di 32,61 euro per azione, per uncomplessivo diA seguito delle operazioni finora effettuate, al 16 settembre Sanlorenzo detiene 99.189 azioni proprie.A Milano, oggi, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,20% sui valori precedenti.