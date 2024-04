Sanlorenzo risolve contratto con DG Ferruccio Rossi. Possibile collaborazione

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che, amministratore esecutivo, direttore generale e dirigente (e amministratore di altre società del gruppo) hae, in pieno accordo con la società, si è deciso di trasformare la reciproca collaborazione. La decisione viene ricondotta a una "evoluzione complessiva nell'organizzazione" del gruppo.Conseguentemente, Rossi haconferitegli dal CdA ed è stato consensualmente risolto il rapporto di lavoro quale dirigente con effetto dalla data del 30 aprile 2024. Continuerà a mantenere la carica di amministratore senza deleghe di Sanlorenzo fino al termine di ottobre 2024; mentre rassegnerà via via le dimissioni dalle altre società del gruppo.Le parti hanno convenuto di darestipulato all'atto dell'assunzione, che avrà quindi durata fino al 30 aprile 2025. Sanlorenzo e Ferruccio Rossi stanno ancheche consenta di cooperare nell'ambito dello sviluppo di specifici progetti. Rossi detiene 259.618 azioni Sanlorenzo.Rossi ha iniziato la suanel settore finanziario, dapprima nella practice di corporate finance di KPMG, e a seguire nell'M&A pressoe nel private equity presso Permira Funds. Nel 2005 entra nel gruppo, ricoprendo vari ruoli strategici sia in Italia che negli Stati Uniti, fino ad essere nominato group executive officer nel 2012. Entra in Sanlorenzo nel 2014, assumendo numerosi incarichi all'interno del gruppo; dal 2022 è consigliere delegato e direttore generale."Sono sicuro che il nuovo e diverso rapporto di collaborazione che è in fase di negoziazione con Ferruccio Rossi sarà altrettanto foriero di successi e di proficua reciproca cooperazione - ha commentato l'- Confermo cheche erano svolte da Ferruccio Rossi".