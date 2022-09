Wizz Air avrà 500 A321 in flotta entro il 2030

(Teleborsa) -ha esercitato una opzione per l’acquisto di altri 75 Airbus A321neo, per raggiungere il numero di 500 aeromobili in flotta entro il 2030.Nel 2021 Wizz Air aveva già opzionato 102 esemplari di A321, mentre l’acquisizione degli ulteriori 75 velivoli è prevista tra il 2028 e il 2029.In ogni caso,, ha sottolineato che l’obiettivo dichiarato di creare un gruppo con 500 aerei risponde alla strategia di espansione graduale che Wizz Air ha prefissato entro la fine del decennio.