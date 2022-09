Lavoro, occupati in crescita nel 2° trimestre. Boom di impieghi lampo

(Teleborsa) - Lasia in termini di disia diextra-agricoloche aumentano nell’industria in senso stretto (+0,5%), nelle costruzioni (+2,3%) e nei servizi (+1,4%). E' quanto emerge dalla consuetasulle tendenze dell’occupazione elaborata congiuntamente dasulla base delle rispettive banche dati.Ladelle posizioni lavorative dipendenti rilevata dall'Istat trova conferma nei dati dellesecondo cui, in tre mesi, si registra un, a tempo(+88 mila) ed a tempo(+71 mila).Ledi rapporti di lavoro alle dipendenze sono state(+3,6% in tre mesi) e le cessazioni 2 milioni 647 mila (+4,6%).Dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie, nel secondo trimestre 2022, ila tempo determinato ha una durata prevista(il 13,3% un solo giorno),e meno dell’1% supera un anno. Nel complesso, si riscontra un aumento dell’incidenza sul totale delle attivazioni deie la riduzione dell’incidenza per le altre classi di durata, a eccezione di quella da 6 mesi a un anno che è in crescita (15,4%, +1,2 punti).dipendente, in termini die di. Un trend confermato dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie (+735 mila), per tutti i settori di attività economica, con l’unica eccezione di quello agricolo, e dai dati Inps-Uniemens (+682 mila posizioni in un anno). Prosegue la crescita tendenziale delle posizioni lavorative a temposia nei dati delle CO (+310 mila) sia in quelli Inps-Uniemens (+287 mila in un anno). Ancora più marcata la dinamica positiva delle posizioni a tempo, tanto nei dati delle CO (+425 mila posizioni) e da quelli di Inps-Uniemens riferiti alle sole imprese private (+395 mila posizioni) che comprendono il lavoro in somministrazione e a chiamata.Il numero deinel secondo trimestre 2022 presenta un’ulteriore crescita raggiungendo le+50 mila). Anche il numero deicontinua a crescere in modo sostenuto (o +91 mila), attestandosi a 280 mila unità.Nel secondo trimestre del 2022 l’utilizzo del ullè rimastocoinvolgendo mediamente, ogni mese, circa 15 mila lavoratori. Nello stesso periodo del 2022, il Libretto Famiglia registra in media mensile circa 12 mila prestatori.Il, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl), rimane(+36 mila occupati, +0,7%).La crescita congiunturale dell’occupazione (+175 mila, +0,8%), secondo i dati Istat sulla forza lavoro, si associa alla; anche su base tendenziale l’aumento degli occupati (+677 mila, +3%) si accompagna al forte calo delle persone in cerca di occupazione (-382 mila, -16,0%) e degli inattivi 15-64enni (-588 mila, -4,4% rispetto al secondo trimestre 2021.Gli, accaduti e denunciati all’Inail, sono stati(137 mila in occasione di lavoro e 21 mila in itinere), 39 mila denunce in piùrispetto all’analogo trimestre del 2021. Le denunce disono state(166 in occasione di lavoro e 66 in itinere), una in più rispetto al secondo trimestre del 2021 (+0,4%).L’aumento tendenziale tra i due trimestri è fortemente condizionato dal diverso andamento della pandemia da nuovo Coronavirus, ma depurando i dati dalle denunce da Covid-19 si registra comunque un sensibile aumento degli infortuni nel secondo trimestre del 2022.e protocollate sono state(+8,4%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Il numero di denunce torna a collocarsi sugli stessi livelli del 2019.