MPS, dal 26 settembre raggruppamento delle azioni

Banca Monte dei Paschi di Siena

Equita SIM

(Teleborsa) -ha comunicato che procederà con il, nel, in data2022. L'operazione riguarda le 1.002.405.887 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005218752), che diventeranno 10.024.058 nuove azioni ordinarie (codice ISIN IT0005508921), previo annullamento di 87 azioni ordinarie messe a disposizione da, per consentire la quadratura complessiva dell'operazione senza modifiche del capitale sociale.Il raggruppamentosociale in opzione, annunciata al mercato in data 23 giugno 2022 e approvata dall'assemblea straordinaria del 15 settembre 2022, per un importo complessivo massimo di 2,5 miliardi di euro, da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti di MPS.L'operazione di raggruppamento è finalizzata a ridurre il numero di azioni in circolazione in previsione dell'aumento di capitale e a, sottolinea la banca.