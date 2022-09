Il comparto telecomunicazioni in Italia in rialzo (+1,43%), andamento rialzista per Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Telecom Italia

Inwit

small-cap

Giglio

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 7.125,6, in aumento dell'1,43%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 270, dopo aver avviato la seduta a 271.Tra i titoli del, scambia in profit, che lievita del 2,88%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,85%.Tra ledi Milano, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.