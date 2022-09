Il settore beni personali a Milano in rialzo (+0,85%), scambi in positivo per FILA

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

Indice EURO STOXX Personal & Household Goods

bassa capitalizzazione

Fila

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 64.494,2 con una performance positiva dello 0,85%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 1.221, dopo aver avviato la seduta a 1.217.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.