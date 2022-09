Accenture, guidance deludente per esercizio in corso. Impatto da dollaro forte

Accenture

(Teleborsa) -, una delle maggiori società a livello mondiale nel campo della consulenza aziendale, ha, dopo aver chiuso l'esercizio al 31 agosto 2022 con risultati record e superiori alle stime degli analisti.Per ildell'anno fiscale 2022, i ricavi sono stati di 15,4 miliardi di dollari, con un aumento del 15% in dollari USA e del 22,4% in valuta locale. L'utile netto è stato di 1,69 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione è stato di 2,60 dollari. Il mercato si aspettava un utile per azione di 2,57 dollari su ricavi per 15,39 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv. Per, i ricavi sono stati di 6,6 miliardi di dollari, un aumento record del 22% in dollari USA e del 26% in valuta locale. L'utile netto è stato di 6,99 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione di 10,71 dollari."La profondità, l'ampiezza e la pertinenza dei nostri servizi ci posizionano in modo unico per aiutare i nostri clienti a raggiungere resilienza, agilità e crescita in ogni parte dell'impresa - ha commentato la CEO Julie Sweet - I- nuovi bookings, ricavi, EPS e flussi di cassa, riflettono la continua esecuzione di successo della nostra strategia di crescita".Accentureche i ricavi per ilsaranno compresi tra 15,2 miliardi e 15,75 miliardi di dollari, con un aumento dal 10% al 14% in valuta locale, riflettendo l'ipotesi della società di un impatto valutario approssimativamente negativo dell'8,5% rispetto a il primo trimestre dell'anno fiscale 2022. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano in media indicazioni per 16,01 miliardi di dollari.Le prospettive commerciali di Accenture per l'intero anno fiscale 2023 presuppongono che l'impatto dei cambi sui risultati in dollari USA sarà di circa il 6% negativo rispetto all'anno fiscale 2022. Per, la società prevede che la crescita dei ricavi sarà dell'8% all'11% in valuta locale. La società prevede che l'EPS sia compreso tra 11,09 e 11,41 dollari, con un aumento dal 4% al 7%. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano in media indicazioni per EPS di 11,96 dollari su ricavi per 66,25 miliardi di dollari.