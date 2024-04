Talea Group, ricavi adjusted salgono a 43,5 milioni di euro nel primo trimestre

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha chiuso ilconpari a 43,5 milioni di euro, in aumento del 12,2% rispetto ai 38,8 milioni di euro di fine marzo 2023 (ricavi consolidati non adjusted pari a 41,9 milioni di euro rispetto ai 37,5 milioni di euro del 1Q2023, in aumento del 11,8%) e del 46,5% rispetto al quarto trimestre dell'esercizio appena concluso.Al 31 marzo 2024, glisono cresciuti dell'8,5%, arrivando a oltre 908 mila rispetto agli 837 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (comprensivi degli ordini sull'online e dei negozi fisici). Il, nel primo trimestre 2024, è pari a 4 milioni e 530 mila, in crescita del 12,7% rispetto ai 4 milioni e 21 mila del medesimo periodo dell'anno precedente."L'per il nostro Gruppo, a conferma della visione strategica di sviluppo, che ci ha visto impegnati in importanti investimenti nel corso del 2023, come l'acquisizione di sette siti web leader nel settore Salute, Benessere e Bellezza (Gooimp, Mood Concept Store, DocPeter, Farmahome, Superfarma, Vitamincenter e Bestbody)", ha commentato l'"Il sensibile aumento dei ricavi registrato in questo avvio di esercizio - in aumento di oltre 12 punti percentuali rispetto a un già forte primo trimestre 2023 e, soprattutto, di oltre il 46% rispetto all'ultimo trimestre 2023 - è frutto della nostra nuova strategia commerciale, avviata proprio durante gli ultimi mesi dell'esercizio passato, volta a posizionare correttamente il diversificato portfolio di brand che abbiamo oggi in organico - ha aggiunto - Alla luce di questi presupposti, il trimestre ci porta ad essere, di consolidamento e messa a beneficio di tutti gli importanti investimenti fatti sulla nostra infrastruttura industriale".