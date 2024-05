Unieuro chiude esercizio con utile in calo a 18,7 milioni. Dividendo di 0,46 euro

Unieuro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha chiuso l'(al 29 febbraio 2024) condi 2,635 miliardi di euro (-6,3% rispetto all'esercizio 2022/23), in un mercato dell'elettronica di consumo che registra un calo del 6,9%. L'è di 34,8 milioni di euro (37 milioni nell'esercizio 2022/23). Ilè di 18,7 milioni di euro (20,9 milioni nell'esercizio 2022/23)."Nell'esercizio appena chiuso, in un quadro geopolitico e macroeconomico sfidante e a fronte di un ulteriore deterioramento del mercato dell'elettronica di consumo, abbiamo lavorato con un duplice obiettivo: preservare la redditività del Gruppo nel breve periodo e accelerare il nostro percorso di crescita di medio-lungo termine - ha commentato l'- I risultati raggiunti, nel rispetto delle guidance comunicate al mercato, hanno dimostrato la validità delle azioni poste in essere. In piena coerenza con il Piano Strategico, abbiamo acquisito Covercare, un'operazione per noi trasformativa e cruciale, che arricchirà l'offerta di servizi e incrementerà la redditività del Gruppo".Al 29 febbraio 2024, Unieuro ha registrato una posizione dipari a 44,5 milioni di euro, al netto dell'acquisizione di Covercare per un impatto netto di 69,4 milioni e del dividendo erogato (9,8 milioni), rispetto a 124,4 milioni al 28 febbraio 2023.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre undi 0,46 euro per azione, corrispondente a un rendimento cedolare del 5,0%.Nell', in relazione alladi un andamento leggermente negativo del mercato e al positivo contributo derivante dal pieno consolidamento di Covercare, Unieuro prevede Ricavi allineati a quelli del precedente esercizio. L' EBIT Adjusted è atteso in un range di 35-40 milioni di euro. La Cassa Netta al 28 febbraio 2025 è attesa sostanzialmente allineata a quella del precedente esercizio.