FullSix, semestrale in perdita. Valuta ingresso partner

(Teleborsa) -, società italiana di marketing digitale e tecnologia quotata su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2022 con un(con un'incidenza sui ricavi netti pari al -69%). L'esame del conto economico evidenzia una flessione complessiva dei ricavi netti rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2021, per 187 mila euro (-6,7%). Il risultato della gestione corrente è negativo e pari a 622 mila di euro, mentre l'EBITDA è negativo e pari a 802 mila euro.Al 30 giugno 2022 ilrisulta negativo e pari a 5.575 migliaia di euro, in aumento di 667 mila euro rispetto al 31 dicembre 2021, quando era pari a 4.908 migliaia di euro.Il consiglio di amministrazione ha riesaminato e aggiornato le Linee guida strategiche del Piano Industriale del gruppo. L'attualeOrizzonti Holding ha datonella capogruppo FullSix per favorire l'ingresso di partner industriali e finanziari sinergici.