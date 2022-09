Tod's, via libera Consob a documento offerta OPA DeVa

Tod's

(Teleborsa) - DeVa Finance, società interamente posseduta da Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C, ha reso noto che la Consob ha approvato il documento di offerta relativo all' OPA ) totalitaria sulle azioni ordinarie diIl documento di offerta sarà pubblicato domani, 23 settembre 2022.L'Offerente è assistito da Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Deutsche Bank, in qualità di advisor finanziari, e da BonelliErede, in qualità di consulente legale.L'offerta è stata lanciata nell'agosto scorso ad un prezzo di 40 euro per azione ed è volta ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Tod's non ancora in mano a Della Valle e pari al 25,55% del capitale.