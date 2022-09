Arera, delibera urgente su servizio default gas. Intanto prezzo cala

Snam

(Teleborsa) - Le, con decine di piccole e media imprese che si trovano in una situazione di grossa difficoltà finanziaria , spinge l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente () a pubblicare una delibera contenenti "e di conferimento della capacità di trasporto". Il provvedimento riguarda il servizio con cuirifornisce il gas alle utility che hanno difficoltà con l'approvvigionamento della materia prima, e che quindi potrebbero ritrovarsi senza gas da vendere agli utenti finali.L'Autorità ha ritenuto opportuno integrare la disciplina in materia di default trasporto prevedendo che ", e comunque limitatamente al, Snam Rete Gas possa approvvigionare i quantitativi di gas necessari all'espletamento del servizio di default trasporto anche tramite acquisti in anticipo rispetto al giorno gas e secondo modalità dalla medesima definite e approvate dall'Autorità".Inoltre, viene ritenuto opportuno "per tener conto del costo finanziario connesso al periodo che intercorre fra il momento di pagamento delle risorse approvvigionate e quello di scadenza delle fatture ai beneficiari del servizio di default trasporto".Sempre nella giornata odierna, ARERA ha anche incrementato di 800 milioni di euro, da 2,5 miliardi a 3,3 miliardi, lea Snam per l'esecuzione del servizio diI provvedimenti di ARERA arrivano in un momento in cui i, con i paesi del Vecchio Continente che stanno accumulando gas e stanno adottando misure di emergenza prima dell'inverno. Ad aiutare a riempire gli stoccaggi sono anche leche arrivano dal Nord America.Il prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, ha terminato la giornata in diminuzione del 2,97% a. Nonostante le quotazioni siano lontano dai 350 euro/MWh raggiunti a fine agosto, il prezzo rimane oltre cinque volte più elevato rispetto alle stesso periodo dello scorso anno.