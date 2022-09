Piazza Affari: più facile quotarsi. Borsa Italiana semplifica regole

Gruppo Euronext

(Teleborsa) -. Borsa Italiana, parte del, ha annunciato laa vantaggio delle società che intendono raccogliere capitali sul mercato regolamentato Euronext Milan.Le nuove regolee sono in linea con l'impegno di Euronext di facilitare l'accesso ai propri mercati, sia per gli emittenti locali che internazionali.Vengonoper le società che si preparano a quotarsi,al mercato. In particolare, sono stati semplificati gli obblighi di, le competenze di Borsa Italiana in materia die il ruolo e le responsabilità delloBorsa Italiana ricorda anche che la migrazione sulla piattaforma Optiq e al single order book di Euronext, prevista per il 2023, porterà ulteriori benefici al mercato italiano, aumentando la liquidità e la visibilità degli emittenti."E’ una riforma che porterà a risultati importanti per la crescita e la competitività dell'intero sistema italiano", ha affermato, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ricordando "l'Italia ha un ottimo tessuto imprenditoriale, capitali privati ??e un'efficiente infrastruttura di mercato"."Questa riforma è il risultato dell'impegno di Borsa Italiana per la competitività dei mercati finanziari italiani - sottolinea l'Ad - rappresentato nel Libro Verde pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie allo sforzo congiunto con Consob, le associazioni e gli altri soggetti pubblici e privati, possiamo semplificare l'accesso ai mercati per le imprese, facendo in modo che i mercati dei capitali possano fungere da strumento essenziale per finanziare la crescita, l'innovazione e la sostenibilità".