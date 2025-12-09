Milano 12:31
43.568 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:31
9.657 +0,12%
Francoforte 12:31
24.125 +0,33%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana, che lievita del 2,73%.
