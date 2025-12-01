Kaleon, rialzo del 9,1% nel primo giorno a Piazza Affari

(Teleborsa) - Kaleon
, società della famiglia Borromeo specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo del 9,10%
. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan
(EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 4,364 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 4 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 61,64 milioni di euro.
Il titolo ha oscillato
tra un minimo di 4,09 euro e un massimo di 4,50 euro. Il controvalore
del primo giorno a Piazza Affari è stato di 1,14 milioni di euro, con 554 contratti conclusi e 268 mila azioni passate di mano.
Kaleon rappresenta la sessantaquattresima ammissione del 2025 su Euronext
. In fase di collocamento Kaleon ha raccolto 18 milioni di euro (di cui 1,5 milioni derivanti dall'opzione di greenshoe). Il flottante al momento dell'ammissione è del 29,2% (31,86% assumendo il pieno esercizio dell'opzione di greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 56,5 milioni.