Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:16
25.422 -0,05%
Dow Jones 19:16
47.550 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Kaleon, rialzo del 9,1% nel primo giorno a Piazza Affari

Finanza, IPO
Kaleon, rialzo del 9,1% nel primo giorno a Piazza Affari
(Teleborsa) - Kaleon, società della famiglia Borromeo specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo del 9,10%. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 4,364 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 4 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 61,64 milioni di euro.

Il titolo ha oscillato tra un minimo di 4,09 euro e un massimo di 4,50 euro. Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di 1,14 milioni di euro, con 554 contratti conclusi e 268 mila azioni passate di mano.

Kaleon rappresenta la sessantaquattresima ammissione del 2025 su Euronext. In fase di collocamento Kaleon ha raccolto 18 milioni di euro (di cui 1,5 milioni derivanti dall'opzione di greenshoe). Il flottante al momento dell'ammissione è del 29,2% (31,86% assumendo il pieno esercizio dell'opzione di greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 56,5 milioni.
Condividi
```