"Faccio Tesoro", il progetto di CRIF nel calendario del mese dell'educazione finanziaria

(Teleborsa) - A tre anni dal lancio,nato dalla volontà di supportare le famiglie nel miglioramento del proprio benessere finanziario – entra, anche quest'anno, nel, con l'obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento dell'alfabetizzazione delle persone che quotidianamente sono chiamate a fare scelte sempre più complesse in ambito finanziario. L'iniziativa – spiega CRIF in una nota – conta nel complesso più di 100 video, realizzati con la collaborazione di, che hanno fatto registrare complessivamente oltre 12,5 milioni di visualizzazioni sul sito "facciotesoro" e sul canale Youtube.Glispaziano dalla gestione dei finanziamenti per sostenere gli impegni di spesa delle famiglie al risparmio e agli investimenti, senza trascurare tematiche legate alla quotidianità, come il TFR e i fondi pensione, l'imposta di bollo e la valutazione degli immobili, la Borsa e la tassazione delle plusvalenze.Faccio Tesoro pone, inoltre, grande attenzione anche sull'approfondimento deicon video dedicati a fenomeni quali lo smishing, il vishing, le truffe online e il cyberbullismo, per spiegare in maniera semplice e chiara aspetti che sono entrati ormai nella nostra quotidianità.Oltre ai video, il progetto di educazione finanziaria di CRIF sta raccogliendo risultati anche dai numerosi, con i contenuti di approfondimento più gettonati che possono essere ascoltati sulle piattaforme più note, come Spotify, Amazon, Apple e Google Podcasts."L'alfabetizzazione finanziaria dei consumatori rappresenta un aspetto assolutamente centrale per lo sviluppo sostenibile di qualsiasi comunità e per questo motivo un'ampia circolazione di informazioni è fondamentale per favorire decisioni sempre più informate e consapevoli da parte dei cittadini – commenta–. Indubbiamente il successo dell'iniziativa Faccio Tesoro deriva dalla scelta di puntare su una modalità di veicolazione dei contenuti facilmente fruibile, con pillole video di una durata intorno ai 3 minuti, e su un linguaggio estremamente semplice e chiaro. A questo riguardo va sottolineato come questa iniziativa si fondi sulla volontà non solo di trasmettere nozioni di base ma, soprattutto, di fornire suggerimenti utili e una risposta concreta alle esigenze dei cittadini che si trovano a dover prendere decisioni importanti relativamente alla gestione del budget familiare, all'accesso al credito o alla gestione dei propri risparmi".I video messi a disposizione da Faccio Tesoro che hanno ottenuto in il maggior numero di visualizzazioni sono due evergreen: "Compriamo casa" e "4 modi +1 per comprare la prima automobile", in entrambi i casi con quasi mezzo milione di view. A seguire si collocano, invece, due new entry, ovvero "Super Ecobonus: tanti vantaggi" e "Mutui green", che con oltre 350mila visualizzazioni ciascuno confermano il grande interesse degli italiani verso questi temi legati all'attualità. Al 5 posto nella classifica dei video più gettonati si colloca "Il sovraindebitamento: come prevenirlo": se è vero che la sostenibilità degli impegni finanziari delle famiglie si mantiene elevata, con il tasso di default stabile all'1,1%, evidentemente è molto sentita l'esigenza di tenere sotto controllo l'esposizione complessiva per evitare di trovarsi in difficoltà. Nel complesso, le due macrocategorie di video che hanno riscosso maggior successo da parte del pubblico sono proprio lae il, che con un set di approfondimenti particolarmente articolato supera i 5 milioni di visualizzazioni, mentre le pillole dedicate a casa e mutuo sfiorano complessivamente i 3 milioni di views. Fra gli argomenti che nell'ultimo anno hanno suscitato una particolare attenzione vanno segnalati ia conferma della crescente propensione degli italiani verso forme di pagamento alternative al contante, e quelli dedicati aiin virtù della crescita di consapevolezza riguardo gli impatti ambientali e sociali derivanti dalle proprie scelte.In questi 3 anni a fruire dei consigli di Faccio Tesoro sono stati soprattutto i giovani, con la fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni a farla da padrona con il 21,4% delle visualizzazioni totali, seguita subito dopo dalla fascia tra i 35 e i 44 anni, con il 21,2%. Va però segnalato come gli over 55, che si pensava potessero essere potenzialmente meno in target rispetto alla fruizione di contenuti video, rappresentino complessivamente il 31,6% del totale. "In questa fase di perdurante incertezza, pesantemente condizionata dall'emergenza sanitaria ed economica, – – conclude– è più che mai importante mantenere alta l'attenzione e il livello di informazione sul tema dell'educazione finanziaria per aiutare concretamente le famiglie a pianificare in modo consapevole i propri impegni di spesa e a prendere decisioni importanti in ambito finanziario, comprendendo meglio i rischi e le opportunità e riducendo lo stress che un insufficiente livello di informazione spesso determina".