SdR, Atripaldi (Comm UE): temi di inclusione e diversità sono vicini a educazione finanziaria

(Teleborsa) - "È opinione comune che laabbiacome non era mai stato fatto prima, avendo presentato e mantenuto obiettivi strategici verso un'Europa che sia garante della parità di genere". Lo ha affermato, vice responsabile dell'Unità Mercati nella Direzione Generale FISMA della Commissione Europea, nella conferenza Assogestioni "Diversità, equità e inclusione (DEI) alla ricerca di uguaglianza nel framework europeo" alla 14esima edizione del Salone del Risparmio."Tra i primi risultati cito lee la direttiva sull'equilibrio di genere all'interno dei consigli di amministrazione, per cui in Italia eravamo già all'avanguardia", ha aggiunto.La vice responsabile dell'Unità Mercati ha infine concluso sottolineando: "I temi di inclusione e diversità sono molto, che è parte degli sforzi della Commissione per dare una spinta necessaria e non procrastinabile al nostro progetto di Capital Markets Union".