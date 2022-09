ENEA alla Notte dei Ricercatori tra "magia della chimica" e "segreti della luce"

(Teleborsa) - Il 30 settembre torna lache dal 2005 si tiene l'ultimo venerdì di settembre in tutta l'Unione Europea con oltre un milione di visitatori ogni anno. Nell'ambito del progettoche riunisce 11 tra i maggiori enti di ricerca e università in Italia,– fa sapere l'Agenzia in una nota – propone un vasto programma di attività a Roma e nei giardini del Centro Ricerche di Portici (Napoli).l'appuntamento è venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre presso il(largo Frisullo), dove oltre 40 tra stand e palchi ospiteranno incontri, esperimenti, giochi e spettacoli di vario genere, adatti a bambini, ragazzi e adulti. Ad esempio, laper scoprire tra l'altro la trasformazione dell'energia chimica in elettricità ma anche la cucina molecolare, passando poi aiper capire come si genera, si propaga e viene utilizzata da lenti di ingrandimento, obiettivi fotografici, telescopi ma anche dalle fibre ottiche. Inoltre, si potrà chiedere ai ricercatori ENEA di calcolare la propriaper scoprire quanta CO2 produciamo in un giorno e come ogni nostro comportamento possa avere un impatto sull'ambiente e possa contribuire al cambiamento climatico. Inoltre, con la, si approfondirà anche il tema del cambiamento climatico e del modo come possa influire anche sui nostri geni. Nell'incontrosi scopriranno soluzioni e prodotti eco-sostenibili, mentreillustrerà i vari utilizzi ecosostenibili della posidonia spiaggiata.Alloè dedicata invece un'ampiamentre venerdì 30 settembre alle ore 20 ci sarà un collegamento in diretta con la stazione italo-francese Concordia in Antartide, dove da febbraio un gruppo di ricercatori e tecnici vive in completo isolamento.A Roma tornano anche gliun'iniziativa per parlare di ricerca in modo informale al bar della Città dell'Altra Economia. Tra gli argomenti, idrogeno, fusione nucleare, uso del suolo, economia circolare, acquisti consapevoli, protezione degli ambienti marini e costieri.Numerose iniziative anche presso ilche dopo due anni apre di nuovo le porte a visitatori e scolaresche venerdì 30 settembre dalle 15 alle 22: stand tematici allestiti per l'occasione nei giardini del centro ricerche ospiteranno esperimenti interattivi, percorsi espositivo-dimostrativi, un grande gioco dell'oca in scala umana, una breve rappresentazione teatrale e tanto altro per approfondire le diverse sfaccettature dell'energia e dell'ambiente. Si parlerà di tetti fotovoltaici, qualità dell'aria in città, sostenibilità ambientale, applicazioni di automazione e robotica, mentre sarà spiegato a bambini e ragazzi come funziona la stampa 3D e come la luce può muovere gli oggetti.