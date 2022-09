USA, ordini beni durevoli in calo a luglio

(Teleborsa) -di beni durevoli americani a luglio. Secondo il, gli ordini hanno evidenziato un decremento mensile del 0,2% dopo il -0,1% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un -0,4%.Il, risulta in aumento dello 0,2% come il mese precedente ed in linea con le aspettative del mercato., gli ordinativi sono calati dello 0,9%, dopo il +0,9% precedente (dato rivisto da +1,1%).