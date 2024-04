Positivo il Mercato americano in attesa delle trimestrali tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,67%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In rialzo il(+1,02%); come pure, sale l'(+0,93%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,28%),(+1,20%) e(+0,96%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,30%),(+1,94%),(+1,52%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+9,41%),(+4,28%),(+3,84%) e(+3,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI servizi (atteso 52 punti; preced. 51,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 52,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 51,9 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 668K unità; preced. 662K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,3%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,5%; preced. 1,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,7 Mln barili; preced. 2,74 Mln barili).