Positivo il Mercato americano sulla scia di trimestrali positive

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,69%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 5.071 punti. Ottima la prestazione del(+1,51%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,31%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,86%),(+1,71%) e(+1,40%). Il settore, con il suo -0,83%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,80%),(+2,56%),(+1,61%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,75%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,76%.Al top tra i, si posizionano(+7,73%),(+4,19%),(+4,18%) e(+4,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,00%.Tentenna, che cede l'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,5%; preced. 1,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,7 Mln barili; preced. 2,74 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 212K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 3,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,6%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%).