Intesa Sanpaolo, Gota: "Nel ramo vita obiettivo 75% opzioni investimento ESG entro il 2025"

(Teleborsa) - "Credo che il cambiamento climatico sia una priorità per tutti e che il settore assicurativo abbia la responsabilità di impegnarsi per fronteggiarlo. Il Gruppo Intesa Sanpaolo Vita sente fortemente questa responsabilità, tanto che come investitori istituzionali ci siamo formalmente impegnati ad investire avendo come obiettivo la neutralità climatica, aderendo alla fine del 2021 alla Net Zero Asset Owner Alliance. Ci siamo anche dati degli obiettivi molto sfidanti sui prodotti che proponiamo". È quanto ha affermatoin occasione dell'svoltosi oggi a Roma."Nel ramo vita, ad esempio, – ha proseguito– vogliamo raggiungere nel 2025 il 75% di opzioni di investimento che siano ESG, ovvero compliant all'articolo 8 e all'articolo 9, ma anche sostenibili per il distributore. L'avere un modello di bancassicurazione integrato ci aiuta moltissimo, perché ci consente di garantire una coerenza di approcci tra produttore e distributore. Un altro ambito in cui ci stiamo impegnando molto è quello della cultura assicurativa, dove esercitiamo la nostra responsabilità sociale cercando di indirizzare il gap di protezione presente nel nostro Paese. Lo facciamo con Area X e il Master in Insurance Innovation a Torino, ma anche con le diverse iniziative che proponiamo, come il concorso 'Proteggere ad arte', con cui abbiamo provato ad utilizzare un linguaggio diverso per esprimere il concetto di Protezione, o il contest 'In Action Esg Climate', con cui abbiamo selezionato piccole medie imprese e start up con soluzioni innovative per contrastare il cambiamento climatico. Sono iniziative di valore e di successo, con cui cerchiamo di fare cultura e di portare messaggi positivi".