BoE, ex governatore critica governo. Rendimenti Gilt salgono

(Teleborsa) - I rendimenti deistanno tornando a, in linea con quelli di tutta Europa, il giorno dopo l'intervento di emergenza della Banca d'Inghilterra (BoE). L'istruzione di politica monetaria è stata costretta a intervenire dopo la reazione del mercato ai controversi piani di tagli alle tasse in deficit da parte del governo guidato da Liz Truss, con la spirale di richieste di margine sui Liability-Driven Investments (LDI) che stava mettendo in seria difficoltà i gestori dei fondi pensione.Il, che mercoledì è crollato di di 106 punti, sale oggi di 5 punti base al 3,96% mentre il(ieri sceso di 50 punti base) sale di 14 punti base al 4,14%.Intanto, lariguardo al mini-budget presentato venerdì scorso dal Ministro delle Finanze. In una serie di interviste telefoniche rilasciate questa mattina,e ha affermato che le difficoltà del regno Unito dipendono dalla situazione finanziaria globale, con "le valute sono sotto pressione in tutto il mondo". A una domanda se il suo giudizio fosse migliore di quello dell'FMI e della Banca d'Inghilterra, ha risposto: "Devo fare ciò che credo sia giusto per il paese e ciò che aiuterà a far progredire il nostro paese".Parole molto dure sul governo sono nel frattempo arrivate da, che ha preceduto Andrew Bailey come governatore della Banca d'Inghilterra, il quale ha accusato il nuovo esecutivo didel Regno Unito. "Sfortunatamente, avere un budget parziale, in queste circostanze - economia globale difficile, posizione difficile sui mercati finanziari, lavoro in contrasto con la Banca - ha portato a movimenti piuttosto drammatici nei mercati finanziari", ha spiegato alla BBC."Il messaggio dei mercati finanziari è chein questo ambiente e il prezzo di questi è un costo dei prestiti molto più alto per il governo, i titolari di mutui e mutuatari su e giù per il paese", ha aggiunto.