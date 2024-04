Panetta (Bankitalia): economia globale è resiliente, soft landing più probabile

(Teleborsa) - "di fronte a numerose sfide. Grazie ai progressi compiuti nella battaglia contro l'inflazione, i rischi per le prospettive sono più bilanciati e un". Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia,, al 109° incontro del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale a Washington DC."Tuttavia, le- ha aggiunto - Una ripresa sbilanciata e l'aumento della frammentazione economica e politica potrebbero peggiorare il divario tra e all'interno delle nazioni, ostacolando la convergenza dei redditi e il benessere delle economie più povere e vulnerabili".In questo contesto, "è di fondamentaletempestivamente e decisivamente - ha detto Panetta - Le opportunità e i rischi associati al cambiamento climatico, alle nuove tecnologie, alle tendenze demografiche, alle pressioni migratorie - combinati con la necessità di preservare la pace - sono di natura globale e nessun paese può affrontarli da solo".Secondo il Governatore della Banca d'Italia, "ilallo sviluppo" "siamo d'accordo che è giunto il momento di lavorare sull'attuazione dell'agenda Evolution, concentrandosi sulla modernizzazione dell'approccio operativo, sforzandosi di agire come un unico WBG e rafforzando la capacità del WBG di misurare i risultati, inclusa l'integrazione delle valutazioni di impatto in progetti e programmi".