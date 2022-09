A2A acquisisce SEA Energia per alimentare aeroporti e teleriscaldamento Milano Est

Gruppo A2A

(Teleborsa) -, la società controllata al 100% da SEA che rifornisce di energia elettrica e termica i dueA luglio 2021 SEA aveva avviato unaad evidenza pubblica per la cessione integrale della società SEA Energia. La gara aveva ad oggetto, oltre alla compravendita delle azioni, ladi fornitura d, quest’ultimo di durata di nove anni.L’operazione include lae si configura come unache ha l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione dei due aeroporti milanesi. L'accordo infatti consentirà a SEA di otteneredegli impianti, sfruttando le competenze tecnologiche del Gruppo A2A, nonché il pieno utilizzo della capacità termica ed elettrica disponibile; il know-how di A2A agevolerà infine il raggiungimento dell’obiettivo diGrazie a questa operazione A2A può consolidare una fonte diper la rete di, considerata strategica, dedicando i due nuovi impianti, che vantano una potenza termica installata pari a 100 MW, all’alimentazione di nuove utenze.L’accordo ècon gli obiettivi del, che prevede investimenti per sviluppo di nuova rete e nuovi impianti di generazione e crescita dell’energia termica venduta da 2,8 a 4,1 TWht entro il 2030.Per il perfezionamento dell’operazione, il management di SEA è stato supportato da Equita SIM, in qualità di advisor finanziario, da Studio Legale Grimaldi, in qualità di advisor legale, e da Elemens, in qualità di advisor tecnico. Per A2A, l’operazione è stata gestita dal team interno di M&A supportato da PwC, in qualità di advisor finanziario e advisor contabile e fiscale, e dal team legale internosupportato dallo Studio Legale Cappelli RCCD, in qualità di advisor legale.