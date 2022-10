MPS, impegni con UE coerenti con piano industriale

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Lain data odierna, ha pubblicato la decisione in merito alla revisione degli "impegni" - disponibile sul sito dell'Autorità - che erano stati assunti dalla Repubblica italiana al fine di consentire, ai sensi delle normative eurocomunitaria e italiana, la ricapitalizzazione precauzionale della Banca nel 2017.Lo comunicacon una nota aggiungendo che gli impegni rivisti "sono coerenti" con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-2026 “A Clear and Simple Commercial Bank” approvato in data 23 giugno 2022.Gli obiettivi presentati nella decisione della Commissione Europea - conclude la nota - "avallano pertanto le linee guida del Piano Industriale 2022-2026, la cui implementazione è in corso e in linea con le tempistiche previste".